Alassio, visita del sindaco alla residenza per anziani “Giacomo Natale”: “Alcune criticità, presto una verifica più accurata”

Alassio. Visita a sorpresa questa mattina durante il pranzo degli ospiti della Residenza per Anziani “Giacomo Natale” da parte del sindaco di Alassio Marco Melgrati accompagnato dal consigliere incaricato al Sociale Giacomo Battaglia e da Giovanni Banchio.

“Abbiamo degustato il menu…in particolare il primo, pennette alle zucchine coltivate in loco dagli anziani residenti nella casa di riposo. Un plauso alla cuoca, che però necessita di un aiuto in cucina oggi assente” dice Melgrati.

“Necessario ripristinare anche la borsa lavoro per avere qualcuno alla reception per rispondere al telefono. Incredibile che nel 2018 in questa struttura non ci sia un telefono cordless per rispondere da remoto”.

“Alcune piccone manutenzione necessarie, una pulizia più accurata del giardino, infissi da sostituire e altre criticità che verranno significate alla cooperativa che gestisce la struttura”.

“Vogliamo che gli ospiti della casa di riposo Giacomo Natale siano coccolati e accuditi nel migliore dei modi. Metteremo in campo ogni risorsa materiale e dispositiva perché questo accada, nella puntuale verifica dei termini contrattuali” conclude il primo cittadino alassino.