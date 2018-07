Alassio, tentano di rubare un tender ma una di loro cade in acqua e rischia di annegare

Alassio. Ubriachi, hanno tentato di appropriarsi di un tender. Uno di loro, però, è caduto in acqua ed ha quasi rischiando di affogare. E’ questa, in estrema sintesi, la dinamica dell’episodio verificatosi la notte scorsa nei pressi del Molo Bestoso ad Alassio.

Dopo essere salito a bordo dell’imbarcazione ed averla sganciata dal molo a cui era ancorata, il gruppo ha tentato di allontanarsi. In preda all’entusiasmo per la bravata, però, una raazza è caduta in acqua. I suoi amici a bordo del tender hanno subito cominciato ad urlare, attirando l’attenzione di alcuni passanti, che hanno avvisato il 112.

Sul posto sono subito giunti i carabinieri del nucleo radiomobile ed il personale sanitario, che (con qualche difficoltà) hanno tratto in salvo la giovane caduta in mare. Per lei nessuna conseguenza fisica, ma solo un grande spavento. La ragazza è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti medici del caso.

Al termine del “salvataggio” i militari hanno proceduto all’identificazione del gruppo. Il proprietario del mezzo si è riservato di fare la denuncia.