Alassio, servizio coordinato di polizia municipale, capitaneria, polfer e commissariato: giro di vite in stazione e sulle spiagge

Alassio. Proseguono a ritmo serrato i servizi coordinati condotti dalla polizia municipale alassina insieme al personale della polfer e del commissariato. La novità, però, riguarda la cadenza dei controlli che non avverranno più solo il sabato (come accaduto negli ultimi due fine settimana), ma, su disposizione del sindaco Marco Melgrati, sono stati estesi anche alla domenica.

E questa mattina, sono andate in scena due operazioni distinte, ma complementari, sul territorio cittadino, che hanno visto grande coesione tra tutte le forze coinvolte.

In primis, la municipale e la capitaneria di porto, i cui uomini, dalle 7 alle 9,30, hanno battuto a tappeto il litorale alassino a “caccia” di bivacchi abusivi. Quindi, gli agenti della municipale si sono spostati in stazione ferroviaria, pronti ad intercettare, insieme ai colleghi di polfer e commissariato i turisti piemontesi e lombari diretti ad Alassio.

Oltre 25 le persone fermate, controllate ed identificate, in un’ottica di prevenzione agli episodi di criminalità. E da quando sono iniziati i controlli congiunti, le denunce si sono ridotte praticamente a zero il sabato, ma lo stesso non si può dire per la domenica. Ecco il perché della decisione del primo cittadino che, stando ai risultati odierni, sembra funzionare.

I controlli, saranno ripetuti, dunque, ogni weekend, a cadenza settimanale per tutta l’estate, sui tanti convogli provenienti da Piemonte e Lombardia.