Alassio, rapinano due persone in discoteca: in manette tre giovani, uno di loro è minorenne

Alassio. Tre giovani genovesi, di cui uno minorenne, sono stati arrestati ieri sera con l’accusa di rapina ai danni di due persone che ballavano dentro una discoteca locale.

Secondo quanto ricostruito dai militari il gruppetto, pensando di farla franca grazie alla confusione, si è avvicinato alle due vittime e, con la violenza, ha sottratto loro gli orologi e una collana.

Allertati dal 112, i carabinieri del nucleo operativo, in funzione preventiva, li hanno rintracciati e tratti in arresto. Questa mattina a Savona si terrà il processo per direttissima.