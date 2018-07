Alassio, proseguono i lavori all’acquedotto: fornitura sospesa nel pomeriggio

Alassio. Avrebbe dovuto concludersi nella prima mattina di oggi i lavori di manutenzione all’acquedotto di Alassio. In realtà la presenza delle reti dei sottoservizi ha rallentato l’attività degli operai rendendo necessaria un’ulteriore breve sospensione della fornitura di acqua potabile per la giornata di oggi.

“Le tubature del gas e le condutture della fibra hanno fortemente rallentato i lavori – spiegano dalla Sca – e solo stamani siamo riusciti a scoprire la tubatura sulla quale insisteva il guasto. In compenso siamo riusciti a sostituire la valvola in Viale Hanbury e ciò consentirà la riduzione di oltre due terzi delle utenze che saranno interessate da disagi in caso di guasti”.

Nel pomeriggio dalle 14 alle 16 sarà quindi ancora sospesa la fornitura d’acqua per le utenze comprese tra Viale Hanbury e Regione Pontino, affinché sia possibile completare la riparazione.

Durante la mattinata gli uffici della Sca hanno contattato tutti gli amministratori degli immobili interessati dalla chiusura per comunicare la prosecuzione dei lavori.