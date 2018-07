Alassio, massaggi abusivi in spiaggia: cittadino cinese multato con una sanzione da oltre 1000 euro 

Alassio. È stato pizzicato mentre era intento a praticare massaggi abusivi sul litorale (pratica molto in voga in tutta Italia soprattutto negli ultimi anni) ed è stato pesantemente multato.

È questo quanto avvenuto in mattinata su una spiaggia situata a levante del territorio alassino. L’operazione è stata condotta dagli uomini della squadra nautica del commissariato alassino, impegnati in un servizio di pattugliamento per far rispettare alla direttiva ministeriale Spiagge Sicure, che prevede una serie di disposizioni in materia di massaggi, tatuaggi, vendita abusiva di oggetti, etc.

E nel mirino è finito proprio un massaggiatore di origini cinesi, trovato sprovvisto di licenza. L’uomo è stato fermato dagli agenti, che gli hanno comminato una multa salata da ben 1.032 euro.