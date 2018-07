Alassio. Ieri pomeriggio, gli uomini della squadra nautica del commissariato alassino, durante un servizio di vigilanza costiera a bordo delle moto d’acqua, per definizione le “Volanti del mare”, hanno sorpreso un’imbarcazione da diporto, di circa 15 metri, mentre navigava pericolosamente all’interno della zona di mare destinata alla balneazione tra i bagni “Corner Beach” e la spiaggia del campo solare comunale.

Nonostante le ripetute segnalazioni acustiche dei bagnini presenti nella zona, l’imbarcazione ha continuato a non osservare il limite imposto dalle boe rosse ed è entrata nella zona interdetta alla navigazione avvicinandosi alla costa fino alla distanza di circa una cinquantina di metri dalla battigia, con l’intento di far sbarcare alcune persone presenti a bordo.

Gli uomini della squadra nautica, però, hanno intercettato l’imbarcazione mettendo fine alla pericolosa manovra. Per l’irresponsabile comportamento il trasgressore è stato multato con una sanzione pecuniaria da 276 a 1377 euro, come previsto dal codice per la nautica da diporto.

L’azione di controllo e vigilanza della squadra nautica della polizia di stato di Alassio, oltre al programma “Spiagge Sicure”, continuerà incessantemente nei prossimi giorni nell’ottica di prevenzione, tutela e salvaguardia della vita umana in mare per tutta la durata della stagione balneare.