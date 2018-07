Alassio, Germano Patrone nuovo presidente del Rotary Club

Alassio. Lo scorso 3 luglio si è svolta la cerimonia per il passaggio delle consegne direttive all’interno del Rotary Club di Alassio.

Nell’accogliente cornice rivierasca del locale Sandon’s Yacthing Club, al cospetto della famosa cappelletta e con la gradita presenza oltreché di amici ed autorità anche del monsignor De Canis, Germano Patrone ha ricevuto il testimone dal past-president Giovanni Puricelli a cui è subentrato nella guida dello storico club alassino per l’anno rotariano 2018-2019.

Indossato il collare presidenziale e dopo aver preso possesso dei due simboli Rotariani maglietto e campana il neo presidente ha ringraziato per l’eccellente lavoro svolto i membri del precedente direttivo per poi manifestare la sua intenzione di attuare progetti per il territorio con particolare attenzione agli ambiti sanitario e culturale.

Durante la serata Patrone è stato anche festeggiato a sorpresa dai numerosi presenti per la concomitanza con il suo compleanno.