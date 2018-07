Alassio. Nasce dalla collaborazione tra realtà organizzative territoriali la prima serata a pagamento del Riviera Music Festival di Alassio che vede protagonisti importanti artisti della scena musicale italiana come “Willie Peyote”, uno degli artisti più interessanti e innovativi della scena hip-hop nazionale e “L’Orage”, punto di fusione equilibrato tra il mondo folk, quello della canzone d’autore e quello del rock.

La musica come unione è infatti lo spirito con il quale DallaParteDellaMusica porta avanti con grande entusiasmo il proprio cammino nell’organizzazione di eventi, e l’incontro con l’Associazione Culturale “Zoo” di Albenga (organizzatori del Festival “Su la testa”) e le organizzazioni Rock’n’Roll Robots e Riviera Gang (già partners della precedente edizione) ne sono la dimostrazione.

Foto 2 di 2



“Willie Peyote” e “L’Orage” si esibiranno sabato 28 luglio 2018 all’Auditorium E. Simonetti – Parco San Rocco di Alassio. Costo del biglietto Euro 10,00 + diritti di prevendita disponibile su www.ticketone.it e su italianticket.it e presso Casa del Disco Alassio, oppure direttamente il giorno stesso del concerto alla cassa a partire dalle ore 20.00, orario di apertura cancelli.

La serata vedrà sul palco due delle realtà artistiche italiane più importanti che sono emerse con forza dal “circuito sotterraneo” negli ultimi anni:

Willie Peyote ormai un’ icona della nuova scena hiphop nazionale, con un live suonato dal vivo e farcito di rime taglienti che veicolano contenuti importanti. Idolo dei più giovani che mette d’accordo anche i meno giovani non avvezzi alle sonorità hip hop. L’Orage, band valdostana tra le più importanti nella scena folk-rock italiana, supportati da artisti come Francesco De Gregori, porta sul palco un live originale molto intenso e di altissimo livello strumentale, frutto di tanta strada percorsa tra centinaia di palchi del paese. Impossibile non farsi coinvolgere.

Quello di Willie Peyote e L’Orange sarà il primo concerto che si svolgerà all’Auditorium E. Simonetti Parco San Rocco e servirà per scaldare i motori in attesa del grande concerto de “Le Vibrazioni” in programma l’11 agosto 2018.

Per raggiungere la location del concerto, a disposizione del pubblico, delle “navette” gratuite che partiranno da vari punti della città.

Tutte le informazioni sul Riviera Music Festival le trovate sul rinnovato sito: www.dallapartedellamusica.it.

Il Riviera Music Festival Alassio 2018 è organizzato da “DallaParteDellaMusica” Srl con il patrocinio ed il contributo del Comune di Alassio in collaborazione con Marina di Alassio Spa, Ge.S.Co, Strobe Srl ed il supporto di C.N.A.M. Alassio, Consorzio Alassio un mare di shopping, Associazione Bagni Marini, Associazione Albergatori, Consorzio Macramè, Estrella Damm e Manfredi Cantine.

Ed inoltre si ringraziano: Agenzia Immobiliare Alassio Mare Srl – Affiliato Fondocasa, Sommariva Tradizione Agricola, Ottica Ottobelli, Regina Hotel Alassio, Gruppo DAC – Eccellenza per la Ristorazione, Eleganza Alassio, Asta del Mobile, Birreria Fronte Del Porto, Impresa Edile Mancuso, MT Luxury Rent Car Noleggio Targa Tedesca, Bar Pasticceria Impero, Studio Nexus, Four Project Alassio, Conad, Antonella Compagnia della Bellezza – Hair Stylist, Scorpion Bay, Pura Pinsa Alassio, Allianz Reinaudo Servizi Assicurativi dal 1987, Errebi Albenga, Tre Telefonia Mobile, San Carlo, Essaouira Disco e a tutte le altre attività che stanno sostenendo il Festival.