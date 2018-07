Alassio, doppio intervento sulla rete idrica: notte senz’acqua nella zona di centro-levante

Alassio. A partire dalla mezzanotte di oggi e fino al termine dei lavori – verosimilmente intorno alle 6 del mattino – sarà sospesa la fornitura di acqua potabile in alcune zone della città del Muretto: Piazza Quartino, Piazza della Libertà, Viale Gibb, Viale Hanbury, Piazza Stalla, Via Mazzini, via Mulino del Ponte, Via Elgar, Via Privata Bogliolo, Via Michelangelo e Regione Pontino.

L’utenza interessata dal disagio è stata avvertita, e con oltre 24 ore di anticipo rispetto all’intervento, come espressamente richiesto dal sindaco di Alassio, Marco Melgrati: “Dopo l’ultima volta, quando l’erogazione dell’acqua è stata sospesa senza dire nulla a nessuno – racconta – ho inviato a Sca una ‘letteraccia’ in cui ho intimato loro, per tutti gli interventi programmati o comunque programmabili, di avvisare con congruo anticipo”.

“Abbiamo cercato di ridurre al minimo il disservizio – spiegano dalla Sca – non solo avvisando preventivamente i cittadini, ma svolgendo i lavori durante la notte. Un intervento duplice – aggiungono – da un lato per un guasto sulla conduttura DN200 sottostante il ponte ferroviario all’imbocco della strada per Solva, dall’altro per la sostituzione di una valvola in Viale Hanbury. Quest’intervento, nell’ottica del miglioramento della rete idrica cittadina, consentirà in futuro, in caso di guasto, di ridurre sempre più la porzione di utenza interessata da eventuali disagi”.

L’occasione del guasto e della sospensione della fornitura è quindi opportunità per avviare una serie interventi per il miglioramento della rete e del servizio.