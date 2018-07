Alassio, il Comune annuncia: “Pubblicati i nuovi bandi per Gesco e Marina di Alassio”

Alassio. L’avviso è stato pubblicato stamani: l’assessorato alle partecipate del Comune di Alassio comunica che è possibile presentare le candidature per la nomina di due membri per il Cda e un revisore legale per la Società Marina di Alassio; e tre membri del Cda della Gesco Srl.

“Per quanto riguarda la Gesco, – spiega l’assessore alle società partecipate del Comune di Alassio, Fabio Macheda – introdurremo una novità gestionale. Non ci sarà più un amministratore unico, ma un consiglio di amministrazione nel quale ciascun membro avrà delega ad occuparsi delle differenti attività in capo alla Gesco. Esempio: un membro del cda potrà occuparsi della piscina, un altro del palazzetto dello sport e del campo sportivo; il terzo dei parcheggi, dell’outdoor e delle strutture comunali a destinazione culturale (Pinacoteca, biblioteca ex chiesa anglicana).

“In quest’ottica – prosegue Macheda – si renderà necessaria la figura del direttore generale per individuare il quale stiamo predisponendo un apposito bando che prevediamo di pubblicare entro la fine del mese”.

Nel frattempo on, line dal sito del Comune di Alassio è possibile scaricare i testi dei bandi. Le candidature dovranno pervenire al Comune di Alassio entro il 28 luglio nelle modalità indicate. Di seguito i link per scaricare i bandi.

http://www.comune.alassio.sv.it/it-it/avvisi/2018/comunicati-del-sindaco/avviso-candidature-per-n-1-revisore-legale-nella-marina-di-alassio-s-p-a-93223-1-7ae1e2d65d41d0b53d9e5b2233207b07

http://www.comune.alassio.sv.it/it-it/avvisi/2018/comunicati-del-sindaco/avviso-candidature-c-d-a-ge-s-co-s-r-l-unipersonale-2-anni-93220-1-3fb2d24e07119d4990b6ff150790a455

http://www.comune.alassio.sv.it/it-it/avvisi/2018/comunicati-del-sindaco/avviso-candidature-per-n-2-componenti-del-c-d-a-della-marina-di-alassio-spa-93221-1-4c5f34cad39abbf703ad9767f33b6901