Alassio, Commissariato e Ispettorato del Lavoro uniscono le forze contro lavoro nero e commercio abusivo

Alassio. I commercianti di Alassio lamentano la presenza di commercio abusivo, sia ambulante che fisso, e arriva l’azione congiunta a sorpresa del commissariato alassino e del nucleo Ispettorato del lavoro.

Su input del questore di Savona, gli agenti del commissariato, guidato dal dirigente pro tempore Angelo Tomao, e gli ispettori del lavoro hanno messo in atto un vero e proprio giro di vite, con controlli mirati in una decina di attività commerciali gestite da cittadini stranieri ad Alassio.

E i risultati non hanno tardato ad arrivare. Due i dipendenti in nero trovati in altrettanti negozi, i cui titolari saranno prossimi destinatari di “multe esemplari”. Ma non solo, perché sono state denunciate e sanzionate anche tre situazioni di occupazione abusiva di suolo pubblico.

I controlli del territorio, però, non si fermano e saranno ripetuti con frequenza anche nelle prossime settimane.