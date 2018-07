Alassio, Borgo Barusso celebra Sant’Anna

Alassio. Questa sera ad Alassio si svolgerà la storica celebrazione di Sant’Anna, patrona del Borgo Barusso di Alassio e per l’occasione ritorna una antica tradizione, la posa dei lumini in mare.

Alle 20.30 avrà avvio la processione con la statua della santa realizzata nel 1901, al termine della stessa i bagnini del Borgo renderanno omaggio a Sant’Anna, deponendo in mare, con i loro mosconi, migliaia di lumini.

“Come tanti altri borghi liguri – spiega il presidente del Consorzio Adelasia Ernesto Schivo – Alassio è caratterizzata da numerose tradizioni, questa in particolare nasce dalla devozione dei pescatori dell’antico Borgo che nel passato hanno dimostrato la loro generosità nel costruire e addobbare la chiesa dedicata alla Santa protettrice delle madri e delle partorienti. La manifestazione è patrocinata anche dal Consorzio Adelasia che ha fornito i lumini per la posa, lumini di paraffina raffinata al 100 per cento per uso alimentare ed idrogenata con stoppino in puro cotone privi di anime in piombo con pirottini, completamente biodegradabili per il rispetto che va dimostrato sempre più al nostro mare”.

Il consigliere incaricato al demanio del Comune di Alassio dichiara: “E’ giusto mantenere vive le storiche tradizioni che ci contraddistinguono, con un occhio di riguardo alle esigenze dei tempi moderni, in particolar modo per quanto riguarda i temi della salvaguardia dell’ambiente e del mare, nostre risorse primarie”.

“Quest’anno infine va ricordato che la celebrazione è in particolar modo dedicata ad una nostra cara collega Nuccia Cattaneo, recentemente scomparsa, che è sempre stata l’anima di questa manifestazione”, conclude Schivo.