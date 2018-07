Alassio. Giornata all’insegna del divertimento e dell’apprendimento ad Alassio, dove ieri, al campo solare Maria Ausiliatrice, gli uomini della squadra nautica del commissariato alassino hanno impartito una pittoresca “lezione” a bagnanti e bambini.

I presenti hanno potuto ammirare due moto d’acqua a idrogetto, modello Yamaha 1800, in dotazione al commissariato. Mezzi che vantano ben 180 cavalli ciascuno, arrivano fino a 65 nodi di velocità e possono operare anche a meno di 50 metri dalla costa, fino alla riva, senza rappresentare un pericolo per cittadini e turisti.

E gli agenti del commissariato, oltre a permettere ai bambini, ovviamente divertiti e incuriositi dall’evento, di testare i due mezzi (sui quali è possibile salire in 3, guidatore escluso), hanno anche spiegato loro e dato dimostrazione di come si svolge un soccorso in mare.

Si tratta di una sorta di percorso didattico che, iniziato lo scorso anno, prosegue anche nell’estate 2018. Altri incontri sono in programma sul litorale alassino, il primo dei quali si svolgerà presso il campo solare del Comune.