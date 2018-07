Alassio, erano attrezzati di tutto punto per svaligiare abitazioni: individuati e arrestati dai carabinieri

Alassio. Altri due “trasferisti” piemontesi sono finiti nella rete dei carabinieri della stazione di Alassio, che nella stagione estiva ha potenziato i servizi di prevenzione e controllo del territorio.

I due ladri, attrezzati a puntino per svaligiare una abitazione del centro, hanno visto naufragare il loro proposito grazie all’immediato intervento dei militari che prontamente hanno sventato il furto.

I due giovani sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per tentato furto aggravato e hanno terminato il loro pellegrinaggio nella caserma della stazione di Alassio, da dove domani partiranno per Savona per l’udienza di convalida in tribunale.

I carabinieri di Alassio hanno rinnovato “l’invito a tutti i cittadini e turisti di segnalare qualsiasi movimento strano e sospetto al numero 112”.