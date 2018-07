Alassio e Andora, pattuglione notturno e diurno e controlli a raffica dei carabinieri

Alassio. Notte di controlli, quella appena trascorsa, ad Alassio ed Andora, da parte dei carabinieri (nello specifico, la radiomobile di Alassio e della stazione di Andora e Laigueglia).

I militari hanno messo in atto nel servizio di prevenzione e controllo del territorio in considerazione del notevole afflusso di turisti. Durante il pattuglione, tre giovani piemontesi, pregiudicati, sono stati rintracciati, identificati e controllati nei pressi di alcune abitazioni ad Andora. Subito segnalati da un privato cittadino, sono stati fermati dalla pattuglia di Andora, in servizio perlustrativo contro i furti.

Un altro controllo è stato messo in atto questa mattina nei pressi dei bagni marini di Alassio. La radiomobile ha controllato 5 soggetti, di nazionalità marocchina e rumena, provenienti dal Piemonte, che giravano con fare sospetto fra gli ombrelloni. Sono stati scovati dagli uomini in borghese, che girano fra i bagnanti proprio allo scopo di stanare eventuali personaggi sospetti. I militari sono stati coadiuvati dall’elicottero, che ha sorvolato a lungo centri cittadini e frazioni per segnalare eventuali movimenti sospetti.

La vigilanza continua e i carabinieri “invitano sempre i cittadini a chiamare il 112 al minimo dubbio o sospetto di persone e mezzi”.