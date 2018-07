Al via la stagione del Vado

Vado Ligure. Inizia oggi, lunedì 30 luglio, la stagione sportiva del Vado, che allo stadio “Chittolina” (ore 18) presenterà la rosa della squadra, impegnata nel campionato di Eccellenza.

Domani, martedì 31 luglio, inizierà, al “Dagnino” la preparazione precampionato, agli ordini del mister Luca Tarabotto.

Di seguito la rosa dei giocatori convocati:

Aurelio (di ritorno dall’ Arenzano), Balbi (portiere, ex Busalla), Briano, Dagnino (ex Gozzano), Del Nero, Donaggio, Ferrara (ex Finale), Illiante, La Piana, Liguori (dall’Entella), Locchi (dall’Orvietana), Macagno, Metalla, Oubakent, Parodi (ex Genova Calcio, Sansepolcro), Pasquino, Puddu (dal Pietra Ligure), Radaelli (dal Caravaggio), Rignanese, Scala, Scarrone (ex Finale), Termini (dal Serra Riccò), Tona.