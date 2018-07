Al via i lavori di manutenzione delle scuole Ramella di Loano

Loano. Hanno preso il via in questi giorni gli interventi di manutenzione del plesso scolastico “Mazzini-Ramella” di via Ugo Foscolo programmati dall’assessorato ai lavori pubblici del Comune di Loano.

I lavori ammontano a 295 mila euro circa e prevedono la sistemazione del cortile interno, dei frontalini delle facciate e degli ingressi interni nonché la manutenzione delle impermeabilizzazioni esterne.

Spiegano il sindaco di Loano Luigi Pignocca e l’assessore ai lavori pubblici Remo Zaccaria: “Si tratta dell’ultimo lotto di interventi del più ampio progetto di riqualificazione dei plessi scolastici loanesi avviato già tre anni fa. I lavori sono finanziati interamente con fondi comunali e riguardano alcuni dei punti più sensibili degli interni degli edifici. L’obiettivo di questa amministrazione è quello di rendere sicuri e confortevoli i luoghi di studio dei nostri ragazzi e perciò la manutenzione e la messa in sicurezza degli istituti scolastici rappresenta una delle nostre priorità”.

I lavori si concluderanno entro l’inizio del nuovo anno scolastico. Per il periodo di apertura del cantiere saranno garantite le attività didattiche e quelle del “campo solare” estivo.