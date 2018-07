Albenga. Tutto è pronto per il Palio Storico di Albenga, che prenderà il via domani. Il periodo di ambientazione è il 1227, anno in cui l’Imperatore Federico II in Cremona, il Vicario Imperiale, ottone, duca di Baviera, si recò ad Albenga a dimostrare l’appoggio del Sacro romano Impero alla città e a garantirne la tutela contro gli intrighi della repubblica di Genova.

L’evento si svolge ogni anno a fine luglio, per 4 giorni, nella splendida cornice del Centro storico di Albenga. La città è divisa in quattro Quartieri: Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria, San Siro ognuno composto da un Capo Quartiere, un Capitano e una squadra di quartiere. Per quattro sere, ogni anno, i Quartieri si sfidano in varie prove e giochi di abilità per aggiudicarsi il “Palio”. Oltre alle sfide ogni Capitano porterà in sfilata la propria “Pulcherrima Puella” – la più bella ragazza del quartiere – che sarà protagonista nella serata conclusiva, della premiazione finale.

Dal 2017 l’organizzazione artistica e i giochi sono affidati all’Associazione Palio Storico di Albenga che rappresenta i Quattro Quartieri della Città. “Rievocare significa parlare del ‘Passato’, non solo mettendo in bella mostra usi e costumi del periodo, ma raccontando anche delle storie – spiegano dal Comune – I rievocatori dell’Associazione Duecentesca, attraverso il racconto di un avvenimento in particolare, che si susseguirà nel corso delle tre serate del Palio, affronteranno un tema che ha pervaso per secoli l’arco della Storia ed ha avuto il suo inizio proprio alle radici del 1200”.

In queste ore è stato diffuso il programma completo. Ogni sera in tutto il Centro Storico a partire dalle ore 18.30 alle porte di entrata le guardie armate accolgono i visitatori. Cantine aperte e banchi didattici degli antichi mestieri in Piazza dei Leoni. Venerdi e Sabato: esposizione di rapaci in Piazza dei Leoni. Mercato medievale in Via Roma e via Enrico d’Aste. Animazioni itineranti (giocolieri, musici, mangiafuoco), ronde di guerrieri in armatura. Prove di tiro con l’arco per il pubblico a partire dalle ore 18.00 nel cortile delle scuole di Piazza Paccini. Accampamenti dei Templari in Piazza Trincheri.

Giovedì 19 (in Piazza San Michele)

ore 19.00: Inizio Manifestazione. Arrivo del Delegato Imperiale, benvenuto e ringraziamenti

ore 19.10: Partenza Grande Corteo da Piazza San Michele

ore 19.50: Arrivo Grande Corteo in Piazza San Michele

ore 20.00: Gara di tiro con l’arco presso il cortile delle scuole Paccini

ore 20.00: 1° puntata dello spettacolo, curato dalla Duecentesca, sul tema dei Templari che si snoderà nel corso delle prime tre serate.

ore 20.40: Inizio dei giochi in Piazza San Michele, intervallati da spettacoli

ore 20.40: Abbatti le torri

ore 21.45: Famiglia medievale

ore 22.45: Tiro alla fune

ore 23.30: sfilata puelle

ore 23.45: gran spettacolo di musica e fuoco ed a seguire tutti gli artisti e tutti i musici si esibiranno insieme per la festa finale

Venerdì 20 (in Piazza San Michele)

ore 19.30: Inizio spettacoli in piazza San Michele

ore 19.30: Gara di tiro con l’arco presso il cortile delle scuole Paccini

ore 20.00: Inizio giochi in piazza intervallati da esibizioni di combattimenti, musici, giocolieri, mangiafuoco e falconieri

ore 20.20: Abbatti le torri

ore 21.10: La famiglia medievale

ore 22.20: Tiro alla fune

ore 23.05: 2° puntata dello spettacolo fortemente scenografico, che vede anche la partecipazione di personaggi dei Quartieri, sul tema dei Templari

ore 23.30: sfilata puelle

ore 23.45: tutti gli artisti e tutti i musici si esibiranno insieme per la festa finale

Sabato 21 (in Piazza San Michele)

Ore 19.30 Inizio spettacoli in piazza San Michele

Ore 19.30 Gara di tiro con l’arco presso il cortile delle scuole Paccini

Ore 20.00 Inizio giochi in piazza intervallati da esibizioni di combattimenti, musici, giocolieri e mangiafuoco

ore 20.00 Abbatti le torri

ore 21.10 La famiglia medievale

ore 22.20 Tiro alla fune

ore 23.05: ultimo puntata dello spettacolo di grande spettacolarità, che vede anche la partecipazione di personaggi dei Quartieri, sul tema dei Templari

ore 23.30: Sfilata Puelle

ore 23.45: grande spettacolo di giocolieri e mangiafuoco e poi a seguire tutti gli artisti e tutti i musici si esibiranno insieme per la festa finale

Domenica 22 (in Piazza San Michele)

ore 19.00: Partenza Grande Corteo da Piazza San Michele

ore 20.00: Arrivo Grande Corteo e partenza Legato Imperiale

ore 20.30: Sfilata puelle, votazione

ore 21.00: Gara di Tiro alla fune

ore 21.30 Proclamazione Puella anno 2018

ore 21.45 Gran spettacolo di fuoco e musica

ore 22.15 Proclamazione Vincitore del Palio 2018

a seguire fino alle 24.00 spettacoli itineranti per tutto il borgo