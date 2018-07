Al Tennis Club Loano un torneo open maschile e femminile

Loano. Da martedì 17 a sabato 28 luglio al Tennis Club Loano si svolgerà un torneo open con singolari maschile e femminile in orario diurno e notturno, con un montepremi di 3.500 euro.

L’evento gode del patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, di Regione Liguria, del Coni e della Federazione Italiana Tennis. Contribuiscono alla manifestazione alcune attività commerciali del territorio.

Le iscrizioni dovranno pervenire al Tennis Club di Loano entro le ore 14 di domani, domenica 15 luglio.

Per informazioni è possibile contattare il Tennis Club di via Aurelia 66 ai numeri 019673096 o 3207208485 o scrivere via mail all’indirizzo tcl@virgilio.it.