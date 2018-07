Al Distretto Sociosanitario 6 Bormide 27 mila euro dall’associazione “Giacomo per sempre onlus”

Cairo Montenotte. La Onlus “Giacomo per sempre”, rinnova, come già in passato, il suo impegno di solidarietà, onorando con consapevole spirito di partecipazione e di abnegazione le finalità che mossero la famiglia Comparato a costituire l’associazione. Ammonta ad oltre 27 mila euro l’intervento economico che la Onlus destina per il 2018 in favore dei Comuni del Distretto Sociosanitario 6 Bormide, delegando ai Servizi Sociali dei 19 Comuni della Valle Bormida criteri e modalità a sostegno di realtà familiari con maggiori disagi economici e sociosanitari, con particolare riguardo alle famiglie con bambini piccoli o in presenza di soggetti diversamente abili.

Paolo Lambertini, Sindaco di Cairo e Presidente del Distretto Sociosanitario 6 Bormide, commenta così la donazione: “E’ l’ennesima comprova di quanto sia prezioso e insostituibile l’intervento di quelle persone che con le loro scelte e le loro azioni contribuiscono al miglioramento della vita degli altri e della collettività tutta, con discrezione, con perseveranza e con coscienza solidale, affiancando le istituzioni pubbliche”.

“Interprete delle 19 Amministrazioni Comunali del Distretto e così di tuttta la Comunità Valbormidese, ringrazio l’Associazione per la nobile iniziativa unitamente all’impegno di destinare il contributo a sostegno di interventi di politica sociale effettivamente rispondenti ai bisogni più urgenti della nostra popolazione più fragile” conclude Lambertini.