Ad Andora una notte dedicata ai campioni dello sport

Andora. Notte dedicata ai campioni, sabato 21 luglio, ad Andora che ospita per il secondo anno consecutivo la storica manifestazione “Lo Sportivo dell’anno del comprensorio ingauno” promossa dai Moschettieri del Coni, con l’alto patrocinio del Coni e dall’assessorato allo sport del Comune di Andora. L’appuntamento è alle ore 20.45, in piazza Santa Maria dove, con formula che prevede un alternarsi di esibizioni e premiazioni si cercherà di rappresentare un quadro significativo del mondo sportivo e del ponente in particolare.

“Il 2018 sta dando grandi soddisfazioni agli sportivi andoresi e alle società raccolgono i frutti del loro impegno a tutti i livelli, proprio nell’anno in cui Andora è Comune Europeo dello Sport e ha portato a termine numerosi investimenti sulle strutture sportive oltre ad aver inaugurato da poco un nuovo e moderno campo da calcio in erba sintetica – spiega Stefano Mentil dei Moschettieri –. E’ un comune con la giusta sensibilità per poter ospitare un evento che guarda a tutto il comprensorio e valorizza i risultati della società ponentine oltre agli alti valori che guidano le società e la pratica sportiva”.

Ad alternarsi sul palco per le presentazioni degli ospiti e i premiati saranno i presentatori Stefano Mentil, Mara Cacace e Barbara Amerio. Madrina d’onore della serata sarà Valentina Savastano, istruttrice sportiva. Fra gli ospiti anche l’andorese Werther Secchi, vice Campione Europeo di aquilonismo acrobatico che ha fatto volare il suo aquilone nel corso della Cerimonia inaugurale dei Campionati del Mondo di Calcio Russia 2018.

Ecco i premiati dell’edizione 2018. Premio Società TOP al Circolo Nautico Andora. Società Elite 2018 è la Ginnastica Villanovese, mentre la Società Rivelazione è la Polisportiva Judo Laigueglia. Il Premio “SPORT E CULTURA” andrà all’Associazione Nazionale Paracadutisti, Sezione Albenga, Alassio e Villanova d’Albenga, mentre il premio “SPORTIVO ALLA CARRIERA” – Premio C.te LELIO SPERANZA alla U.S. San Filippo Neri Albenga 1893.

Il Premio sportivo-atleta dell’anno 2018 del Comprensorio Ingauno andrà all’alassina Jessica Rattenni, Campionessa di bocce, Medaglia di Bronzo ai Mondiali.

Andora, Comune Europeo dello Sport 2018, accoglie con piacere, per il secondo anno consecutivo, “Lo sportivo dell’anno del comprensorio ingauno”, una manifestazione che punta i suoi riflettori sulle eccellenze sportive del nostro comprensorio, senza dimenticare di valorizzare l’impegno delle associazioni sportive, dei tecnici, degli atleti e delle loro famiglie che animano il mondo dello sport, come momento di agonismo, ma anche di formazione personale ad ogni età. – ha dichiarato Paolo Rossi, vicesindaco ed assessore allo sport – Stiamo vivendo un anno intenso caratterizzato dai grandi risultati dei nostri sportivi, ma anche dall’impegno di questa Amministrazione per dotare i nostri giovani di strutture adeguate”.

L’edizione 2018 dello Sportivo dell’Anno e del Comprensorio ingauno è dedicata all’Avis di Andora che sarà presente anche con un stand per sensibilizzare alle donazioni e far conoscere il prezioso lavoro dell’associazione.

“A nome del Direttivo e dei donatori Avis di Andora, ringrazio i Moschettieri del CONI e il dottor Mentil per avere dedicato questa importante manifestazione di livello comprensoriale all’Associazione che ho l’onore di presiedere – ha dichiarato Daniele Martino, Presidente dell’Avis di Andora -. I valori dello sport e i valori di chi dona sono gli stessi: benessere, lealtà e passione; per questo, essere presenti per noi significa testimoniare al meglio il sano impegno dei più di 200 assidui donatori di Andora”.