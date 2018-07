Ad Andora la semifinale nazionale di “Voci Nuove”, si va a caccia di nuovi talenti della musica

Andora. Non è certamente il Festival di Sanremo, ma da anni ormai “Voci Nuove”, il concorso canoro nato a Colle Valle D’Elsa, è buon trampolino di lancio per chi vorrebbe sfondare nel mondo della musica.

E Andora, per una sera, diventerà la capitale delle sette note. Patrocinata dal Comune , in collaborazione con la pizzeria “Taxi Bar” e lo Juventus club, la cittadina del ponente savonese ospiterà questa sera alle 21, in piazza Santa Caterina, le semifinali nazionali del concorso canoro. Partito dalla Toscana ha selezionato in tutta Italia cantanti in tre diverse categorie “Over”, “Giovani” e “Top”. La serata si svolgerà in piazza Santa Caterina 15.

Dalle semifinali nazionali di questa sera ad Andora accederanno alle finali direttamente a Colle Val D’Elsa in Toscana il 22 luglio tre concorrenti della categoria “Over”, tre concorrenti della categoria “Giovani” e quattro concorrenti della categoria “Top” più una riserva per ogni categoria. Sotto la supervisione del patron della manifestazione Fabrizio Baldini e di una giuria selezionata si sfideranno i 18 concorrenti .

La serata sarà diretta nella parte musicale da Paolo Bianco, showman imperiese che festeggerà proprio quest’anno 21 anni di carriera musicale e da presentatore in piazze, locali, teatri e stadi.