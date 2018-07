Ad Albenga un incontro alla gestione dell’acqua

Albenga. Martedì 24 luglio, alle 21, nel chiostro della palazzina Ester Siccardi in viale Martiri della Libertà ad Albenga, si terrà un incontro pubblico dedicato al tema della gestione dell’acqua organizzato dal comitato Comitato Savonese Acqua Bene Comune.

“Il tema della gestione dell’Acqua e del Servizio Idrico continua ad essere di grande rilevanza nell’attività di molte istituzioni del nostro paese. Nella provincia di Savona i sindaci, anche se con grande ritardo, hanno da tempo optato per la gestione pubblica attraverso l’affidamento ad una S.p.a. in house. Tutte le vicende di questi ultimi tempi segnalano che tale scelta non è poi così condivisa da tutti. Il nostro Comitato ha messo in evidenza il fatto che la decisione assunta (S.p.a. in house) deve essere portata a compimento entro le date prestabilite (con l’ennesima proroga 1 gennaio 2019) e che, se ciò non avverrà, la conseguenza ovvia sarà il commissariamento e l’indizione di una gara ad evidenza europea, cioè la privatizzazione” dicono dal comitato savonese acqua bene comune.

“Abbiamo anche detto e ripetuto che la scelta di affidare la gestione del servizio idrico ad un Consorzio tra le tre società pubbliche esistenti è una scelta rischiosa che, sicuramente, subirà i ricorsi di Iren e di Acquedotto San Lazzaro così come avvenne per Ponente Acque. Per informare la popolazione e discutere di tutto ciò e di altre importanti questioni abbiamo indetto con il Patrocinio del Comune di Albenga l’incontro pubblico. Abbiamo invitato tutti i sindaci dell’Ato 1, la Presidente della Provincia, Consiglieri Regionali e Parlamentari savonesi, i Presidenti delle tre società pubbliche e tutto ciò nell’ottica che la partecipazione non è e non sarà mai un ostacolo alla democrazia e ad una gestione dei nostri servizi pubblici efficace ed efficiente” conclude Roberto Melone del Comitato savonese acqua bene comune.