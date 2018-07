Albenga. E’ in corso da questa mattina ad Albenga il posizionamento di contenitori per la distribuzione di sacchetti per raccogliere le deiezioni canine.

“A seguito di un bando di manifestazione di interesse pubblicato sul sito del comune i titolari de ‘La Spiaggia di Pippo’, (spiaggia attrezzata per proprietari degli amici a quattro zampe zona Vadino), hanno aderito ‘donando’ al comune di Albenga 30 cestini contenitori con distributore di sacchetti per raccogliere le deiezioni canine” spiega l’assessore all’ambiente Mariangelo Vio.

“Per prima cosa voglio ringraziare i titolari della ‘La Spiaggia di Pippo’ che aderendo alla manifestazione di interesse hanno, con un atto di sensibilità verso l’ambiente, consentito che fossero installati sia nelle aree canine che in tutta la città, trenta contenitori ad hoc con dog bags. Ora invito tutti i possessori di cani ad utilizzarli e a farlo in modo corretto. L’ambiente si salvaguardia con l’attenzione e il comportamento individuale e il rispetto delle regole di civile convivenza”.

Sarà la polizia Locale a vigilare sul corretto utilizzo dei contenitori da parte dei proprietari di cani che se non in regola o sorpresi a non utilizzarli potranno essere sanzionati.