“Accumulatore seriale”, in casa aveva anche 15 gatti: recuperati da tre associazioni animaliste

Albenga. Vivevano in condizioni disperate, tra rifiuti di ogni genere, all’interno di un appartamento dell’entroterra ma, su richiesta dei vicini, tre associazioni animaliste, il fiduciariato di Albenga della Protezione Animali (Enpa), Accademia Kronos Savona-Imperia e Progetto Amici Animali della Croce Bianca di Alassio, hanno costituito un team di salvataggio e sono intervenute a recuperare 15 gatti raccolti da un “accumulatore seriale”.

I mici si trovano ora nel canile comunale di Enesi (Albenga) in un ambiente finalmente pulito ed arieggiato e dopo un mese di cure cominciano a stare bene. “Mangiano, mangiano tantissimo, per rifarsi delle condizioni in cui hanno per tanto tempo vissuto; il consumo di cibo (e … di sabbietta) è inimmaginabile e chi vorrà aiutare procurando scatolette di carne, crocchette e sacchi di sabbietta sarà il benvenuto” raccontano i volontari dell’Enpa.

“Basterà recarsi la mattina al canile comunale di Enesi, dove i volontari del fiduciariato Enpa svolgono la loro opera; egualmente potrà fare chi vorrà adottare uno dei 15 gatti, tutti bellissimi ed affettuosi e bisognosi di una nuova famiglia” concludono dalle associazioni animaliste.