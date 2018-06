Genova. Al Porto Antico, nell’ambito della rassegna estiva “Genova Porto Antico EstateSpettacolo”, torna dal 4 all’8 luglio la seconda edizione di Cine&Comic Fest: 5 giorni di incontri, anteprime cinematografiche e concerti, per un festival interamente dedicato a cinema e fumetto e alle reciproche connessioni e contaminazioni.

A firmare il manifesto di questa seconda edizione è ancora una volta Zerocalcare, l’autore più richiesto e celebrato del momento, che riconferma così la sua fiducia nella manifestazione e con il suo tratto inconfondibile ne interpreta perfettamente lo spirito, gli ambienti e gli “umori”. Zerocalcare sarà anche protagonista di un incontro con il pubblico.

Cine&Comic Fest sarà aperto la sera del 4 luglio da Elio Germano e Teho Teardo, che porteranno in piazza delle Feste “Viaggio al termine della notte”, dal capolavoro di Louis-Ferdinand Céline, in una versione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi.

In anteprima per la città arriva anche l’attesissimo “Ocean’s 8”, diretto da Gary Ross (nelle sale dal 26 luglio distribuito da Warner Bros). Un po’ sequel, un po’ spinoff della trilogia firmata Steven Soderbergh, il film porta in scena una nuova banda, questa volta tutta al femminile, e vanta come sempre un cast stellare: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Mindy Kaling, Sarah Paulson e Constance Awkwafina.

Ospite d’onore della manifestazione sarà Gabriele Salvatores. Il regista premio Oscar per “Mediterraneo” sarà protagonista di un incontro con il pubblico nel corso del quale ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera, soffermandosi in particolare sul progetto crossmediale de “Il ragazzo invisibile” e sul suo rapporto con i cinecomic sia come autore che come spettatore.

Tra gli altri ospiti che hanno già confermato la loro presenza alcuni autori italiani “esemplari” della commistione tra cinema e fumetto. Fabio Guaglione presenterà in anteprima mondiale un contenuto esclusivo di “Ride” e, in un panel dedicato, racconterà come il suo lavoro si lega e prende ispirazione da quello dei comics. “Ride” è un thriller mozzafiato sugli sport estremi. Italianissimo ma girato in lingua inglese il film è diretto da Jacopo Rondinelli e scritto, coprodotto e supervisionato artisticamente da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, già registi del fortunato “Mine”. “Ride”, al cinema a settembre 2018, è una produzione Lucky Red, Mercurious con Timvision e con il contributo di Trentino Film Commission e vede nel cast Lorenzo Richelmy e Ludovic Hughes al fianco di Simone Labarga e Matt Rippy.

L’incontro con Ivan Silvestrini e Maurizio Nichetti prenderà invece spunto dalla loro collaborazione sul set di “Arrivano i Prof”, di cui sono rispettivamente regista e interprete, e sarà l’occasione per raccontare il dietro le quinte di un film ispirato ad un fumetto. “Arrivano i Prof” è infatti il remake del film francese “Les Profs”, tratto dall’omonima striscia umoristica di Pica ed Erroc pubblicata dal 2000.

Per quanto riguarda gli altri appuntamenti cinematografici in programma è confermata anche l’anteprima di “12 Soldiers” di Nicolai Fuglsig (nelle sale dal 18 luglio, distribuito da 01 Distribution). Interpretato da Chris Hemsworth e ispirato all’omonimo libro di Doug Stanton, “12 Soldiers” racconta di un’unità speciale inviata a combattere i talebani in Afghanistan all’indomani del crollo delle Torri Gemelle.

E in un palinsesto ricco di contaminazioni non poteva mancare l’anteprima di un thriller – horror mozzafiato: “La settima musa” di Jaume Balaguerò (in uscita il 12 agosto, distribuito da Adler Entertainment).

Cine&Comic Fest fa parte della rassegna “Genova Porto Antico EstateSpettacolo”, l’appuntamento che da ormai vent’anni anima le serate dell’estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso anche cinema. Un progetto realizzato dalla società Porto Antico di Genova con la direzione artistica di Giorgio Viaro, direttore del mensile di cinema e cultura popolare Best Movie, che sarà anche il conduttore – moderatore di tutti gli incontri. Ma tutto questo non è che l’inizio: altri incontri, altri nomi, altri titoli e soprattutto altre sorprese sono in arrivo: il programma definitivo sarà disponibile su www.portoantico.it.

Per informazioni: Porto Antico di Genova S.p.A., telefono 010 2485707, eventi@portoantico.it.