Alassio. Arriva direttamente dal Texas il videomessaggio con cui Christopher Cross conferma la sua presenza alla seconda edizione di “When We Were Kids” ad Alassio ed invita anche tutti i suoi fan a partecipare a quello che si annuncia come un altro grande evento per la riviera di ponente.

“Non vedo l’ora di essere ad Alassio – dice Christopher Cross – Non vedo l’ora di accarezzare le onde del caldo Mediterraneo e di unirmi ad altri grandi artisti in questa serata di buon vino buona musica e buon cibo. Grazie ancora e buon lavoro”.

di 40 Galleria fotografica When We Were Kids ad Alassio









Cross ha accettato con molto entusiasmo di lanciare questo annuncio personale, che è senza ombra di dubbio un ottimo veicolo promozionale per la città del Muretto. Oltre all’autore di “Ride like the wind” e “Sailing” e alla sua band, ad ottobre saranno presenti sul palco gli “Earth Wind and Fire” nella formazione di Al McKay e “Kid Creole and the Coconuts”.

L’elenco dei super ospiti che parteciperanno alla seconda edizione di “When We Were Kids” ha scatenato immediatamente un grande entusiasmo. In molti, infatti, ricordano la magica serata di un anno fa e quindi l’attesa è già alle stesse.

Quest’anno, come già ricordato, lo scenario sarà quello di piazza Pacini, ritenuta più funzionale per accogliere un evento di questa portata. La messa in vendita dei tagliandi è prevista all’incirca per la seconda metà di giugno e da Alassio si hanno notizie di persone che hanno chiesto di poterli acquistare anche prima della prevendita effettiva.

Anche la presenza di Franciacorta come partner nel settore food and beverage non ha mancato di suscitare curiosità ed entusiasmo. Un evento a tutto tondo, quindi, che di certo non farà rimpiangere quello, pur splendido, del 2017.