“World Blood Donor Day”, a Savona e Pietra sensibilizzazione sulla donazione di sangue

Savona. “Esserci per gli altri. Dona il sangue, condividi la vita”. E’ lo slogan che accompagna il “World Blood Donor Day”, che ogni anno si celebra il 14 giugno su impulso dell’Oms. L’evento serve a ringraziare i donatori volontari e non remunerati per il loro “regalo salvavita”, e per far crescere la consapevolezza della necessità di donazioni di sangue regolari per assicurare la qualità, la sicurezza e la disponibilità del sangue e dei prodotti derivati per i pazienti che ne hanno bisogno.

“Il tema della campagna di quest’anno è che la donazione di sangue è una azione di solidarietà. Sottolinea i valori umani fondamentali di altruismo, rispetto, empatia e gentilezza che sono alla base e sostengono un sistema di donazioni volontarie e non remunerate. Abbiamo adottato lo slogan ‘Esserci per gli altri. Dona il sangue. Condividi la vita’ per attirare l’attenzione al ruolo che un sistema di donazioni volontarie gioca nell’incoraggiare le persone ad aver cura le une delle altre e a generare legami sociali e una comunità unita” spiegano dall’Asl 2 Savonese.

La struttura Trasfusionale dell’Asl 2 anche quest’anno partecipa con un’apertura del servizio, sulle due sedi di Savona e Pietra Ligure, esteso sino alle ore 16 e prevede la possibilità di donare oltre i consueti orari (fermo restante la necessità che siano garantite le condizioni di idoneità) o comunque di eseguire visite e test di idoneità alla donazione.

Inoltre nell’ambito della campagna “Anche noi doniamo” indirizzata ai donatori di sangue dipendenti dell’Asl 2, particolare attenzione sarà posta sulla figura degli operatori dell’Azienda che “aggiungono valore” alle proprie prestazioni lavorative con il gesto della donazione volontaria, anonima e gratuita.