Alassio. Kid Creole e Christopher Cross si dicono entusiasti di essere entrambi sul palco del 6 ottobre ad Alassio per la seconda edizione di When We Were Kids 2018, e l’organizzazione è veramente fiera di annunciare che oltre al partner Franciacorta, che curerà il catering dell’evento, altri due sponsor di levatura nazionale si sono aggiunti al pacchetto. Si tratta di Radio Montecarlo, emittente ufficiale della manifestazione, e del gruppo Alpitour, leader nel mondo dei viaggi.

Queste ulteriori adesioni confermano la risonanza ottenuta dopo appena una edizione dalla manifestazione, fatto attestato anche dall’andamento delle prevendite, che a soli 7 giorni dalla conferenza stampa hanno già preso il volo. A breve verrà varato il calendario di avvicinamento alla manifestazione, in accordo con le discoteche La Suerte, Le Rocce di Pinamare e Le Vele.

“Quest’anno – dice Giampiero Colli – abbiamo pensato ad una gamma di eventi aggiuntivi alla manifestazione. Coinvolgeremo anche le città vicine e ancora una volta ringraziamo le istituzioni alassine che si dimostrano, giorno per giorno, sempre più entusiasti della manifestazione e che ci supportano in ogni modo possibile”.

“Sul sito dell’evento, www.whenwewerekids.it, sono state pubblicate in dettaglio le varie caratteristiche corrispondenti ad ogni tipologia di ingresso. 300 euro del reparto Diamond, che dà diritto alla cena VIP coordinata da Giampiero Colli e con la presenza del “Re del cioccolato” Ernst Knam presso il Garden of the Stars prospiciente la piazza scenario dell’evento, fino ai 200, 160 e 140 euro dei settori Platinum, Gold e Silver con accesso allo spettacolare buffet di Borgo Barusso con vini Franciacorta e show cooking dalvivo dello stesso Knam.

Prevendite su vivaticket.it e presso Casa del Disco e Agenzia Viaggi Mondintero di Alassio.

Ecco il video messaggio di Christopher Cross:



Ecco il video messaggio di Kid Creole: