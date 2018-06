Volley: campioni territoriali Under 12 Mix

Volley Team Finale, arriva lo scudetto forse più inaspettato e di conseguenza ancora più bello!

Questo è il risultato del gruppo di Under 12 misto che sabato 9 giugno a Cairo Montenotte si è laureato Campione Territoriale 2017/2018 battendo in semifinale la Pallavolo Carcare maschi ed in Finale Il Mazzucchelli Sanremo.

Un gruppo che per la sua grossa parte ha approcciato la pallavolo sul campo a 6 quest’anno, che ha avuto una partenza non facile dettata soprattutto dall’inesperienza e che piano piano è arrivato a conquistare l’accesso alla seconda fase, anche grazie all’inserimento di alcuni importanti rinforzi.

La seconda fase ci vedeva davanti una delle squadre più forti, la Nuova San Camillo di Imperia che veniva a vincere la gara di andata in casa nostra per 2/1. Ma nel ritorno, grazie al contributo di 3 atleti molto forti, Anna, Giada e Giacomo, la nostra squadra vinceva a Imperia per 2/1, si aggiudicava il Golden Set e accedeva alla Final Four.

Sabato, pur scendendo in campo senza Anna, il palleggio titolare, il gruppo permetteva a Giada e Giacomo di fare la differenza e di farci conquistare questo splendido titolo.

E’ la vittoria di un gruppo, un gruppo con alcune ragazzine molto giovani che ha accettato con gioia l’ingresso di quelli più bravi e che anche da loro ha trovato gli stimoli per dare ancora di più. Ecco i nomi dei piccoli grandi atleti che guidato da Daria Molina coadiuvata da Maurizio Poggio e seguita dal dirigente Andrea Parodi ha alzato lo scudetto:

Sara Delbalzo (K anno 2008), Alessia Benini (palleggio titolare nella semifinale e nella finale – 2008), Alessandro Vero, Andrea Mirialdo, Gabriel Messina, Luca Parodi, Ludovica Corna, Atena Cardenas, Natalia Chiarelli, Samanta Dakoli, Francesco Fadda, Pietro Badano, Thea Bruzzone, Sara Robatto, Livia Folco e Alessandro Dondo.

Un ringraziamento va comunque fatto a tutti gli allenatori che, in questa stagione, hanno permesso a tutti gli atleti, nei vari gruppi di allenamento, di far crescere e migliorare questo gruppo fino ad arrivare a questo risultato.