Villanova, gli alunni delle medie di Ortovero in visita al comando stazione dei carabinieri

Villanova d’Albenga. Una giornata all’insegna del divertimento, condita da tanta curiosità e con due “insegnanti” d’eccezione. Potrebbe riassumersi così la giornata odierna vissuta dai piccoli alunni delle scuole medie di Ortovero, che questa mattina si sono recati in visita al comando stazione dei carabinieri di Villanova d’Albenga.

Forte entusiasmo, curiosità, vivacità ed improvvisazione da parte della scolaresca che, per la gioia di stare con “gli uomini in divisa”, non è riuscita a contenere la grande emozione.

I bambini, trepidanti e ansiosi di conoscere l’operato dei carabinieri, sono stati accompagnati nel loro tour dal maresciallo Chaia e dal brigadiere Maron, che hanno risposto ai loro dubbi e quesiti.