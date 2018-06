Veronica Piumatti e Rachele Siffredi: due andoresi al Trofeo delle Regioni di pattinaggio artistico

Andora. Rachele Siffredi della Roller Skate Andora e Veronica Piumatti dello Skating Club Andora difenderanno venerdì 15 giugno i colori della Liguria al Trofeo delle Regioni, campionato italiano Fisr, che si svolgerà a Mirandola, in Emilia.

Veronica Piumatti (foto sotto), tesserata per lo Skating Club Andora, parteciperà per la categoria Giovanissimi B e arriverà alla fase nazionale dopo l’incoraggiante risultato ottenuto recentemente al trofeo internazionale Memorial Filippini di Misano Adriatico dove è arrivata quarta su 42 atlete partecipanti.

Rachele Siffredi (foto sopra) concorrerà per la categoria Giovanissimi. Figlia della pluricampionessa di vela alassina Roberta Zucchinetti, neo eletta in consiglio comunale ad Alassio, e del consigliere comunale andorese Corrado Siffredi, Rachele fa parte della società Roller Skate Andora. Per lei la gara nazionale potrebbe essere ottimo trampolino di lancio, dopo gli importanti successi già ottenuti.

In partenza, la prossima settimana, anche Amanda Denise Murray e Siria Zito, nella categoria Esordienti, pattinatrici dello Skating Club Andora che parteciperanno al campionato nazionale Uisp a Calderara di Reno, sempre in terra emiliana.