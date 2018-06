Dopo vent\'anni i militi della Croce Bianca di Albenga si ritrovano

Albenga. Venerdì sera, il “Gruppo giovani” dei militi della Croce bianca di Albenga del 1983 si è ritrovato, quasi al completo, per festeggiare e ricordare i bei momenti vissuti nella storica sede in piazza Petrarca.

La rimpatriata è iniziata alle 21 da “Dumme”, il cui gestore è fratello di alcuni militi di Villanova. Pochi sono stati gli assenti, molti dei quali per impegni di lavoro.

“I quaranta presenti, guidati dal direttore dei servizi all’epoca e attuale direttore, Dino Ardoino, hanno ricordato i soccorsi operati in quegli anni in cui i mezzi e l’attrezzatura non erano ottimali. Presenti anche tutte le militi che, oltre ad essere una sicurezza nei servizi, poichè tante sono diventate infermiere, hanno sempre tenuto unito il gruppo” spiegano dalla Croce Bianca di Albenga.

“Alla fine della serata, durante il taglio della torta, il direttore dei servizi, Dino Ardoino, ha omaggiato tutte le militi con delle rose. Alcuni del gruppo, nonostante gli impegni familiari, ancora oggi sono a bordo delle ambulanze che tutti i giorni operano sul nostro territorio. Da ricordare che molte coppie si sono formate all’interno di questo gruppo, tramandando l’amore e la dedizione verso un servizio così importante” concludono dalla Croce Bianca ingauna.