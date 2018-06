Venerdì al Circolo ARCI Messico & Nuvole di Albenga: Rolando/Bacher_live in giardino

VENERDI’ 22 GIUGNO // dalle 18.30

Eccoci giunti al terzo appuntamento in esterna… abbiamo trovato il set giusto per poter ususfruire al meglio del nostro bel giardino, ascoltando musica di qualità, mangiando e bevendo in totale relax ed in buona compagnia!!!

Sul palco il duo Rolando/Bacher, capaci di creare atmosfere fingerpicking, psyco rock, songwriting, jazz e blues con brani che prendono forma anche con loop eseguiti live.

h18.30 apertura, aperitivo in relax sotto la vite, birrette ,stuzzichini e sottofondo musicale selezionato dal celebre “art director” Massimo Borreani Bobo

h20.00 accensione griglie e carne per tutti

h21.00 live performance by Rolando / Bacher duo

Si ricorda che il live in esterna terminerà entro la mezzanotte, birrette e drink invece vanno avanti ad oltranza !!!!

VIENI IN GIARDINO !!! …tornerai…

INGRESSO LIBERO CON TESSERA ARCI