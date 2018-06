Vb Factor 2018, tutto pronto per la semifinale al Giardino del Principe di Loano

Loano. Archiviato il pienone ottenuto nella semifinale di Varazze, la truppa di Vb Factor si appresta ad affrontare la sesta e penultima serata, quella che vedrà gli artisti rimasti in gara protagonisti a Loano. Appuntamento fissato per il 30 giugno alle 20 (anziché le solite 20.30) presso il favoloso teatro all’aperto de “Il Giardino del Principe”, luogo culto degli eventi liguri.

Il focus sullo scorso episodio, quello del 16 di giugno al Molo Marinai d’Italia di Varazze, offre la possibilità di iniziare a delineare la composizione della finalissima. La “flower night” infatti ha permesso a 14 concorrenti di esultare per il raggiungimento dell’obiettivo più ardito. Avanzano alla finale della fortezza del Priamar, con special guest Paolo Ruffini e Stefano De Martino: Francesca Rossi e Carlotta Foddanu scelte dalla giuria, Genny Lauretano, Domitilla Abeasis e Sara Russolillo per il pubblico (canto); Eleonora Viano e Irene Roberti premiate dalla giuria, No Limits, le Passodanza e i Beat Flow grazie al pubblico (ballo); Sofia Cagno e Melissa Conte (kids canto); Alessia Milani ed Aurora Cavalli (kids ballo). Serata affascinante impreziosita dalle performance del cantante Giovanni Caccamo e dalla spiccata ironia dell’imitatore Edoardo Mecca.

Riflettori puntati ora sulla prossima data che offre la possibilità di raggiungere il “paradiso” del Priamar mediante lo stesso tipo di votazione. Ospiti della serata il duo comico dei Panpers, provenienti dal mondo televisivo di Colorado, famosissimi sul piccolo schermo e web. A loro si aggiungerà la presenza di un altro cabarettista, il giovane e promettente Fabrizio Brignolo, con trascorsi a “Made in Sud”. A condire una serata già piena di emozioni, non mancheranno ospiti locali: la scuola di ballo Urban Theory darà sfogo alla propria arte, capeggiata dall’insegnante Jessica Demaria.

Si contenderanno il passaggio alla finale nella serata del 30 giugno, a tema glitter night per il canto Andrea Seffusatti, di Rivoli; Chiara Mastantuono di Genova; Claudia Fiorino di Carmagnola; Giovanni Arichetta di Torino; Angelica Brocato di Arenzano; Anastasia Bottitta di Imperia; Arianna Becheroni di Laigueglia; Cecilia Repetto di Savona; Irene Nizzi di Genova; Anita Addario di Varazze. Per “canto kids” Sara Montella di Albenga; Melissa Di Pasca di Laigueglia; Olga Gironi di Imperia; Dominique Aceto di Ortovero; per il ballo Loyal Revolution di Savona; Freedom Clique di Acqui Terme; Andrea Raqa di Cairo Montenotte; Tough Girls di Alassio; Aurora Dieci di Chiavari; Still di Varese; Raffaele Cappanera di Genova; Letizia Scardina di Torino; Gemels di Ventimiglia; Stefania Di Filippo di Chiavari. Per “ballo kids” Bad Boys di Ventimiglia; Eva Montella di Genova; Leo e Sara di Cengio; Rebecca Liberante Trovato di Torino.

Imperdibile l’appuntamento con l’apericena pre-serata che si sposta presso il ristorante “Piatti spaiati-Le marionette” dalle 18 al costo di 10 euro (bibita compresa).

L’organizzatore della kermesse Simone Rudino invita “a non mancare all’appuntamento per un divertimento assicurato ed una serata diversa dal solito. Il pubblico presente sarà come sempre votante (tramite un sms telefonico per mezzo di un’applicazione all’avanguardia) ed importante al fine delle decisioni finali, coadiuvato dalla giuria tecnica competente”.

Per informazioni più specifiche contattare il numero telefonico 3805183827 (Simone) e visitare la pagina facebook Vb Factor. Per acquistare i ticket è possibile recarsi nei punti autorizzati di prevendita che trovate sulla pagina ufficiale.