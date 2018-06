Vasta operazione della Guardia di Finanza in Valbormida, nel mirino Fg Riciclaggi: tre arresti

Cairo Montenotte. E’ in corso in questi minuti una vasta operazione della Guardia di Finanza, con l’impiego di auto ed elicotteri. Nel mirino, secondo le prime informazioni, la Fg Riciclaggi.

L’operazione in corso riguarda una inchiesta della Procura di Savona, coordinata dal pm Vincenzo Carusi, per associazione a delinquere. Due i filoni: evasione fiscale (con al centro i rapporti tra l’azienda è una coop negli anni 2012-2016) e reati ambientali (in questo caso legati al biodigestore e a Ferrania Ecologia).

Nell’ambito dell’operazione sono state disposte anche 5 misure cautelari, tre arresti e due obblighi di dimora.

Aggiornamenti nei prossimi minuti