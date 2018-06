Varigotti, c’è la coda e lui sorpassa contromano: “fermato” da un bus

Finale Ligure. “Il fenomeno del giorno sorpassa fila di macchine contromano e pretende che io con la corriera vada indietro…”. Poche righe per descrivere una situazione che farebbe ridere, se non comportasse anche un blocco dell’Aurelia.

Accade a Varigotti, e a raccontare l’episodio è proprio l’autista del bus. Un automobilista, al volante di una Ford, si trova davanti il classico “serpentone” di macchine che troppe volte paralizza la statale. La situazione peggiore per chi è in auto e sogna solo di sdraiarsi sotto l’ombrellone. Il futuro bagnante allora ha un’idea geniale: invadere l’altra corsia ed iniziare a sorpassare.

Il metodo è certamente efficace: mentre gli altri si sorbiscono la coda, l’autista della Ford “scala posizioni”. Fino a che, però, si trova davanti un autobus. E a quel punto deve fermarsi.

Solo che accanto a lui, come prevedibile, la coda è “compatta” e non c’è spazio per reimmettersi nella corsia corretta. E così, per qualche minuto, l’Aurelia si paralizza completamente: il bus non può avanzare (né, soprattutto, arretrare!), la Ford non può scomparire. Tutti fermi.

L’immagine immortala esattamente questo momento di stallo. E fa il giro del web. Con tanto di disclaimer: “La foto – avverte l’amministratore del gruppo Facebook Savona E’ – è stata scattata dall’autista del bus a mezzo fermo e freno a mano inserito; è stata fatta per autotutela e per poter dare corpo ad eventuali contestazioni circa il blocco del traffico”.