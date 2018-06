Finale Ligure. Fritti, piatti tipici, vini e birre e tanto sport legato al mondo del mare, con il Vela Day ed attività informative sul mondo del mare e della vela. Oggi e domani (2 giugno), dalle 18 alle 23, torna Vari Gotti&Fritti al Porto di Finale Ligure, il primo dei quattro appuntamenti che animeranno il Porto con le prelibatezza proposte dalla Associazioni locali e dai produttori di vino e birra del territorio.

Tra le proposte: pesci fritti, focaccini del finale, frittelle dolci e salate, testaroli al pesto, baccalà alla catalana, antipasti con formaggi e torte di verdure, dolci della tradizione, vini del territorio, birre artigianali e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi. La location dell’evento è unica, il pubblico potrà usufruire gratuitamente del parcheggio interno al Porto ed avere la possibilità di passare una serata direttamente sul mare sorseggiando un buon bicchiere di vino locale e degustando un piatto della tradizione.

Vari Gotti&Fritti però non è solo enogastronomia, ma anche attività informative e teorico/pratiche legate al mare: Vela, Canoa e stand informativi. L’evento è anche un appuntamento dedicato al mare ed alle attività proposte dal Circolo Nautico e Lega Navale di Finale. Il Circolo Nautico del Finale per l’occasione organizzerà il trofeo Città di Finale Ligure. Sempre il 2 giugno, con il patrocinio della Federazione Italiana Vela, organizzerà il “Vela Day”: una giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder+Sport e le società affiliate, per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. L’adesione alle iniziative inserite nell’ambito del Vela Day è libera e gratuita, a partire dai 6 anni compiuti.

La manifestazione è volta a far conoscere la pratica della disciplina dello Sport della Vela, specialmente nei giovani.Per l’adesione alle iniziative inserite nell’ambito del Vela Day si dovrà telefonare al Circolo Nautico del Finale al numero 019 601 697 oppure scrivere a segreteria@cndf.org. La Lega Navale del Finale a partire dalle ore 18.00 svolgerà attività informative sulla vela, sullo snorkeling e sulle attività proposte dall’Associazione.L’evento è organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Finale Ligure e della Finale Ambiente SPA – Porto di Finale Ligure.