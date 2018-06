Varazze, un sabato sera con la boxe internazionale

Varazze. Sabato 30 giugno alle ore 20, in piazza De Andrè a Varazze, si svolgerà una manifestazione internazionale di boxe con la partecipazione di pugili provenienti da regioni italiane e pugili francesi.

L’evento è organizzato dal Bar La Beffa e dalla Pugilistica Carlevarino ed è patrocinato dal Comune di Varazze.

Ecco le sfide in programma:

(angolo rosso vs angolo blu)

Senior 64 kg: Flavio Taccone (Boxe Sugar) vs Enrico Caruso (Caprini Boxing Club Valbormida)

Senior 60 kg: Samuel Arabia (All Boxing Team) vs Joe Callea (Ring Niçoise)

Youth 56 kg: Francesco Mascari (Rosolino Grignani) vs Cristian Toscano (Celano Boxe Genova)

Senior 75 kg: Sebastian Cappelletti (Pugilistica Brianza) vs Andrea Canessa (Celano Boxe Genova)

Senior 69 kg: Mattia Ferrante (DMS Team) vs Fabien Ferrero (Ariane Boxing Club)

pausa di 30 minuti

Senior 81 kg: Edoardo Giraudo (DMS Team) vs Mykhailo Koskalda (Ring Niçoise)

Senior 69 kg: Morgan Toselli (Sport Savona Arti Marziali) vs El Mehdi Guefai (Pugilistica Spezzina)

Senior 91 kg: Giovanni Bossaglia (Sport Savona Arti Marziali) vs Alberto Rei (Tana del Dragone)

Élite 75 kg: Gian Maria Costa (Boxe Sugar) vs Amine Mohamedi (Ariane Boxing Club)

Élite 56 kg: Alessandro Guerra (DMS Team) vs Marvin Callea (Ring Niçoise)