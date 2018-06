Varazze, “Hollywood party” per la festa di fine anno di Isforcoop

Varazze. Hollywood sbarca a Varazze giovedì 7 giugno, per la serata di fine anno dell’Isforcoop, l’ente di formazione di Legacoop che metterà in mostra i molti talenti degli allievi dei differenti corsi.

La serata sarà ispirata al rutilante mondo di Hollywood e al grande cinema, con cena di gala e red carpet. L’Hollywood Party si terrà partire dalle 18 nei locali del Centro di Formazione Isforcoop di Varazze. L’ambientazione sarà quella della palestra, allestita come un grande set cinematografico e la disposizione di fiori e piante curata dagli allievi dei Corsi Triennali per Operatore Agricolo.

Si comincia con una sfilata da red carpet con le creazioni di alta moda delle allieve del Corso per Operatore dell’Abbigliamento, mentre gli allievi dei Corsi Triennali per Operatore della Ristorazione prepareranno un buffet con piatti ispirati ai film più famosi, da Ratatouille a Harry Potter, da Grease a Cocktail, passando per Forrest Gump e Mangia, Prega, Ama.