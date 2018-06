Varazze. Dopo il successo delle eliminatorie, l’ottava edizione di Vb Factor vira sulla fase finale: la parte più importante si svolgerà in riviera. Prima volta assoluta in cui il talent di canto e ballo più coinvolgente della Liguria si dirama su tre tappe rivierasche. Due le semifinali prima di chiudere con la finalissima alla fortezza del Priamar di Savona. La prima delle due semifinali è proprio la serata di Varazze, in programma per il 16 Giugno sul Molo Marinai d’Italia.

Un evento all’aperto, con il contributo e il patrocinio del Comune di Varazze, ad ingresso gratuito, che inizierà alle ore 20.30 e si preannuncia avvincente per i 28 artisti in gara che proveranno a strappare un pass per la finale e ancor più intrigante per la presenza di ben due ospiti televisivi.

Dando uno sguardo al precedente episodio, l’ultimo al teatro Chebello di Cairo M.tte, la serata italiana ha offerto spettacolo e mietuto nuove ‘vittime’. Avanzano alla fase finale del talent Alessia Cometto, Chiara Mastantuono, Anita Addario, Giovanni Arichetta e Andrea Seffusatti per il canto; Stefania Di Filippo, Greta Dagnino, il duo Gemels, Letizia Scardina e Thomas Cicognini per il ballo. Nella sfida dei kids premiati dal pubblico e dalla giuria Sara Montella e Elena Carossino (canto), il Gatto e la volpe e Rebecca Liberante Trovato (ballo).

Special guest della serata: il cantante Giovanni Caccamo, fresco partecipante al Festival di Sanremo, ed Edoardo Mecca, comico ed imitatore in rampa di lancio sul web. Il primo intratterrà il pubblico con il suo bel canto live, accompagnato da un pianoforte; il secondo garantirà spettacolo con le sue impeccabili imitazioni e la sua ironia.

A condire una serata già piena di emozioni, non mancheranno ospiti locali: i ballerini The Tappers (detentori del titolo di Vb Factor) e il coro Tieniviva Gospel Voices di Varazze.

Si contenderanno il passaggio alla finale nella serata del 16 giugno, a tema flower night:

Canto

1) Alessia Cometto, Boves (Cn)

2) Genny Lauretano, Cairo M.tte

3) Giulia Cervetti, Nizza Monferrato

4) Martina Calabrese, Imperia

5) Carlotta Foddanu, Arenzano

6) Sara Russolillo, Genova

7) Domitilla Abeasis, Arenzano

8) Fabio Freccero, Albisola

9) Boscolo Family, Ivrea

10) Francesca Rossi, Genova

Canto Kids

1) Sofia Cagno, Cairo M.tte

2) Elena Carossino, Genova

3) Melissa Conte, Monza

4) Noemi Giardina, Alessandria

Ballo

1) No Limits, Millesimo/Savona

2) Beat Flow Crew, Torino

3) Emma Del Tredici, Chiavari

4) Gaia Malosetti, Chiavari

5) Greta Dagnino, Albisola

6) Thomas Cicognini, Sanremo

7) Passodanza, Albisola

8) Irene Roberti, Genova

9) Eleonora Viano, Genova

10) Letizia Peloso, Torino

Ballo Kids

1) Alessia Milani, Torino

2) Il gatto e la volpe, Torino

3) Aurora Cavalli, Cengio

4) Manuela Gasi, Cairo M.tte

Immancabile l’appuntamento goloso pre-serata che si sposta presso il Bar Rossi nel Borgo Solaro di Varazze dalle ore 18:00. Il pubblico presente sarà come sempre votante (tramite un sms telefonico per mezzo di un’applicazione all’avanguardia) ed importante al fine delle decisioni finali, coadiuvato dalla giuria tecnica competente.

Nel frattempo sono stati comunicati gli ospiti degli ultimi due eventi: i comici Panpers e Fabrizio Brignolo a Loano (30 giugno); il ballerino Stefano De Martino e il comico/presentatore Paolo Ruffini.

Nel frattempo sono stati comunicati gli ospiti degli ultimi due eventi: i comici Panpers e Fabrizio Brignolo a Loano (30 giugno); il ballerino Stefano De Martino e il comico/presentatore Paolo Ruffini.