“VadoaMaglia”, a Vado Ligure alberi, panchine e fontane pronte a “vestirsi” di colore

Vado Ligure. Mancano pochissimi giorni al tanto atteso evento “Vado a Maglia”, un’originale e vivacissima performance artistica collettiva all’aperto, proposta da Antonella Minasso Bonelli con il patrocinio del Comune di Vado Ligure e Ascom Vado – Confcommercio come partner tecnico. Domani e sabato infatti inizieranno gli allestimenti degli alberi, addobbati di “vestiti” coloratissimi di lana e di cotone, e il 9 giugno alle ore 17 presso il Giardino di Villa Groppallo, anch’esso “vestito” per l’occasione, ci sarà l’inaugurazione con un buffet.

“Adotta un albero e vestilo di colore!” è lo slogan che invita tutti dai bambini agli adulti, a partecipare alla curiosa iniziativa: ad impreziosire e trasformare il profilo della cittadina vadese saranno infatti gli sgargianti colori della lana e del cotone, lavorati ai ferri o all’uncinetto, ma anche quelli dell’allegria e della soddisfazione che sprigioneranno le tantissime persone che hanno aderito al progetto e che già si stanno organizzando, singolarmente o in gruppo, per “vestire” di colore alberi, panchine e lampioni, accomunate dal contagioso desiderio di allestire insieme una bellezza urbana mai sperimentata prima nel savonese.

Ogni installazione deve rispettare alcune semplici regole. Le opere, realizzate ai ferri o all’uncinetto in lana, cotone o fettuccia, sono destinate all’esclusivo abbellimento degli arredi urbani; non devono essere offensive nei contenuti, non devono intralciare la viabilità e devono essere completamente removibili. Sabato a Villa Groppallo, così come nella sede del Comune, in quelle delle Associazioni aderenti e delle residenze protette sarà possibile ritirare la mappa in cui sono indicati tutti i punti in cui si trovano gli allestimenti; i visitatori potranno così seguire il percorso indicato sulla mappa per poter ammirare gli addobbi.

“Non si tratta né di una competizione, né di un concorso di bellezza, ma di un vero e proprio evento artistico, di una forma di Arte urbana – spiegano gli organizzatori – pacifica, ecologica e multicolore. Tutti potranno partecipare, ovviamente in modo gratuito. Si potrà aderire singolarmente o insieme agli amici, ai colleghi o ai familiari. Si potrà lavorare ai ferri o all’uncinetto, con lana, cotone o fettuccia, a casa propria o in una delle sedi delle diverse Associazioni che si sono rese disponibili ad accogliere i partecipanti: a Vado Ligure, a Savona e ad Albisola Superiore”.

Per partecipare basta contattare la pagina o il gruppo Facebook “Vado a Maglia”: insieme all’organizzatrice sarà possibile ancora scegliere personalmente l’albero da “adottare” preferito tra quelli già individuati per l’iniziativa e per il quale preparare nei prossimi mesi il colorato rivestimento. Gli allestimenti verranno poi rimossi a settembre: ognuno potrà decidere se tenerli per ricordo oppure lasciare che vengano donati ai canili della zona per un caldo, amorevole e colorato conforto invernale.

Le realtà coinvolte nell’iniziativa, oltre ai comuni cittadini, sono diverse: le residenze protette Vada Sabatia di Vado Ligure, Bormioli di Altare, Bagnasco di Savona, Santuario, Villa Rossa Savona, Opera Pia Siccardi Spotorno e Villa Alfieri Calice Ligure; la ludoteca Le Piccole Canaglie Savona e Il Cappellaio Matto Vado Ligure, Isforcoop, Marinella Centro Anziani Vado Ligure, il Circolo culturale teatrale Archimede Vado Ligure, Associazione Centro Iniziativa Donna Vado Ligure, Associazione QuiArte Valleggia e la Banca del Tempo Albissola Marina e Vado Ligure. Diverse le adesioni da altre regioni: sono stato dati in adozione alberi per persone che hanno inviato vestiti colorati per gli alberi dalla Sardegna, Toscana, Umbria e Piemonte.