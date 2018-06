A Vado Ligure incontro del Pd: “Ricostruire il legame con la società, nuova alleanza riformista e progressista”

Vado Ligure. Proseguono gli appuntamenti della segreteria provinciale del Pd sul territorio savonese, con l’obiettivo primario di ripartire dopo la pesante sconfitta elettorale: proposte, temi concreti e prospettive future: questa sera, alle ore 20:30 a Porto Vado, presso SMS Baia dei pirati, ecco l’iniziativa del circolo vadese del partito Democratico. All’incontro prenderanno parte il presidente della Provincia e sindaco di Vado Ligure Monica Giuliano e il capogruppo Pd in Regione Giovanni Lunardon.

“Ricostruire un campo largo di forze sociali, culturali e politiche che vogliono dare vita dall’opposizione, ad una alternativa e sfidare la nuova maggioranza di governo. Ripartire quindi senza scorciatoie pericolose o con formule astratte, nei luoghi giusti, pensando meno a noi e più al Paese. L’ Italia delle povertà, del disagio, dell’ insicurezza, effetti di un radicale mutamento delle funzioni urbane nelle città post industriali, come Vado” sottolinea il segretario cittadino del Pd Roberto Costagli.

“Questo il cuore di una nuova alleanza riformista e progressista in Italia ed Europa. Su questo impegnare tutti i dirigenti, gli iscritti, ma anche per cercare nuove e vitali energie nel paese reale. Il populismo si batte, non con fronti indistinti, ma con la radicalità di una proposta che aggredisca la precarietà e che punti all’equità, anche fiscale. Difesa delle Istituzioni repubblicane e della Costituzione”.

“La sinistra poi deve saper presentare una convinta prospettiva europea dove siano difesi gli ideali dell’integrazione, dei diritti, del welfare e delle politiche sugli investimenti che creino opportunità di lavoro. Questa e la sfida che deve essere raccolta partendo dai territori: idee chiare e nette e chiaramente alternative” conclude il segretario Dem di Vado Ligure.