Vado Ligure, al via il progetto “Carta BImbi” per aiutare i bimbi delle famiglie in difficoltà

Vado Ligure. Prende definitivamente il via il progetto “Carta Bimbi” siglato presso la sede dell’Unione Industriali di Savona lo scorso 30 novembre tra il Comune di Vado Ligure e le società Vado Tank Cleanins srl ed Infineum, che operano sul suo territorio della cittadina savonese.

Questa mattina presso la sala giunta del comune vadese sono stati presentati ufficialmente i ticket di acquisto per prodotti prima infanzia (pannolini, creme, salviettine, omogeneizzati, latte), abbigliamento bimbi, prodotti farmaceutici esclusivamente per necessità di cure e l’acquisto di prodotti dedicati all’infanzia (come latte in polvere o medicinali per le cure del bambino), che verranno erogati alle famiglie vadesi con figli in tenera età, in situazione di difficoltà economica e seguite dal servizio sociale comunale.

“Generosa nei fatti ed innovativa nel modello questa partnership pubblico-privata testimonia come lo sviluppo economico ed industriale di un territorio possa concorrere a favorire nuovi preziosi percorsi di welfarecommunity di grande valore, economico ed umano, a favore delle fasce più deboli del contesto sociale in cui le imprese stesse si inseriscono”.

Già dal 2012 l’amministrazione comunale ha realizzato con il settore privato concrete e fattive forme di collaborazione, inizialmente attraverso la distribuzione generi alimentari, estesa poi anche ad altri prodotti (come ad esempio materiale scolastico) fino al 2017, in cui grazie alla collaborazione con Apm Terminals spa, si è arrivati all’apertura di uno “Spazio Solidale”, per la fornitura periodica e costante di generi di prima necessità alle famiglie più indigenti.

Da poco insediatasi sul territorio vadese la Vado Tank Cleaning srl, attraverso i suoi soci azionisti “Marenzana” spa e “Stolt Tank Containers Italy srl, ha subito voluto partecipare a questo virtuoso processo di solidarietà sociale, promuovendo un progetto espressamente dedicato ai bisogni della prima infanzia, ben presto condiviso anche da Infineum Italia srl e dall’Unione Industriali di Savona che si è proposta di sensibilizzare le aziende operanti sul territorio comunale al fine di ampliare l’offerta di dei servizi fruibili.

I numeri del progetto “Carta Bimbi” parlano di 15 mila euro di budget complessivo donato dalle imprese a favore del progetto; 30 famiglie che hanno partecipato al bando per beneficiare dell’iniziativa; 50 bambini di età compresa tra 0 e 6 anni che potranno usufruirne; 4 esercizi commerciali locali che hanno aderito all’iniziativa (Farmacia “Scarsi”, Farmacia “Mezzadra”, Pharmactive srl e Decathlon Italia srl presso il parco commerciale Molo 8.4.4.;”); 1.500 buoni acquisto dal valore di 10 euro cadauno; 109 ticket che verranno erogati mensilmente.