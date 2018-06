Vado Ligure. Super prestazione delle ragazze dell’Amatori Pallacanestro Savona, che hanno partecipato al torneo nazionale 3×3 Under 18 femminile disputatosi a Castellana Grotte, in Puglia, in una tre giorni davvero intensa.

Il torneo si è sviluppato in una iniziale fase a gironi in cui le pappagalline se la sono dovuta vedere in un minigirone con Basket Venaria, Charly Basket Merano e Rainbow Catania, centrando tre vittorie su tre partite disputate.

Successivamente sono iniziati gli incroci con il girone costituito da Galli San Giovanni Valdarno, Pallacanestro Roma, Pallacanestro Perugia e Catanzaro Basket: ancora en plein di successi per le liguri, nonostante partite molto combattute. Meritate le vittorie conquistate, soprattutto con la più blasonata Galli Valdarno, che si trovava a pari vittorie e con cui ci si giocava il primo posto del girone. Tenuta mentale, ottime giocate e collaborazioni hanno permesso ad Anna Poggio, Anna Raineri, Valeria Zappatore e Alice Cambiaso di restare imbattute e raggiungere i quarti di finale.

Questi le vedevano opporsi all’Aibi Fogliano, squadra ben attrezzata, con Erika Bric, centro del 2001 come Poggio, che ha faticato non poco, ben arginata da Anna e coadiuvata da ottimi raddoppi con collaborazione di tutta la squadra. Passaggio dunque alle semifinali, questa volta contro le Basket Girls Ancona, squadra che l’anno scorso aveva interrotto il cammino dell’Amatori ai quarti di finale al torneo 3×3 Under 16 a Castel d’Argile. Rivincita completata, con una vittoria per 12-11 che ha regalato alle indomite pappagalline la finale nazionale del 3×3.

Brave a non vedere il bicchiere mezzo pieno, le biancorosse non si sono lasciate intimorire di fronte al nome dell’altra finalista, Basket Costa x l’Unicef, squadra ultrapremiata a livello nazionale, con il doppio scudetto di quest’anno nelle categorie Under 16 e Under 18.

In finale partono subito forte le ragazze del presidente Mazzieri, con Poggio dominante sotto canestro. Qualche distrazione difensiva permette a Costa di restare a contatto, ma l’unione, la voglia e la testa (ritrovata nel trullo) hanno portato l’Amatori a vincere 16-14 e a laurearsi campione nazionale!

“Un plauso a tutte le altre squadre per aver dato vita ad un emozionante torneo – dicono i dirigenti savonesi -. Questo risultato rappresenta il coronamento di un anno fatto di lavoro e sacrifici, ma che ha dato tante soddisfazioni a staff e giocatrici, nella speranza che nel prossimo ci si possa addirittura migliorare. Ora però un po’ di meritato riposo!”.

Nella foto, da sinistra: Anna Poggio, Anna Raineri, Valeria Zappatore e Alice Cambiaso.