Under 17 A: Rari Nantes Savona e Salerno, la finale è già in cassaforte

Savona. Si è disputata questa mattina, nella piscina comunale Zanelli di Savona, la seconda giornata delle semifinali del campionato Under 17 A.

Nel primo incontro la Rari Nantes Savona ha prevalso sulla Rari Nantes Florentia con il punteggio di 9 a 3, conquistando, con una giornata di anticipo, la qualificazione per la finale. Nel secondo match giocato il Salerno ha battuto la Zero9; anche i campani sono già ammessi alla fase conclusiva della manifestazione.

Oggi pomeriggio sono in programma le ultime due gare: alle ore 16,30 Savona contro Salerno, alle ore 17,45 Zero9 contro Florentia.

I tabellini delle partite della seconda giornata.

Rari Nantes Florentia – Rari Nantes Savona 3-9

(Parziali: 2-2, 0-1, 0-3, 1-3)

Rari Nantes Florentia: Maurizi, Spanò, Bonciani, Chemeri, Taverna 1, Corsi, D’Agnano, Carnesecchi 1, Chellini, Calamai, Porcu, Borghigiani 1, Corti. All. Luca Minetti.

Rari Nantes Savona: Da Rold, Grossi 2, Magliano, Zunino 1, Boggiano 1, Patchaliev, Ghillino 2, Giovanetti, Bertino, Ricci, F. Taramasco 2, Caldieri 1, Marano. All. Federico Mistrangelo.

Arbitro: Alessandro Cavallini (Avegno). Giudice arbitro: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Florentia 1 su 8 più 1 rigore realizzato, Savona 3 su 9. Usciti per limite di falli: nessuno. A 22” dalla fine del 1° tempo è stato ammonito per proteste Minetti.

Zero9 – Rari Nantes Salerno 6-10

(Parziali: 2-2, 2-3, 1-3, 1-2)

Zero9: Giannotti, Viglialoro, Serao, De Stasio 2, Graziosi 1, Martucci, Capezzone 1, Micucci 1, Sordini, Paglione, Salvi 1, Cano, Di Bernardo. All. Stefano Fonti.

Rari Nantes Salerno: Milione, Arienzo, Polichetti, Monetti 1, Orio 3, Lauria, Longo, Ragosta, Carrella 2, Fortunato 3, Russo, Malandrino 1, Paglietta. All. Andrea Scotti Galletta.

Arbitro: Pasquale Rogondino (Bari). Giudice arbitro: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Zero9 4 su 11 più 1 rigore realizzato, Salerno 4 su 8 più 1 rigore realizzato. Usciti per limite falli: Russo a 3’59” dalla fine del 3° tempo, Polichetti a 7’21” dalla fine del 4° tempo, Micucci a 5’52” dalla fine del 4° tempo.