Under 17 A: la Rari Nantes Savona regola il Salerno e chiude a punteggio pieno

Savona. Si è conclusa ieri pomeriggio, nella piscina comunale Zanelli di Savona, la terza ed ultima giornata delle semifinali del campionato Under 17 A.

Nel primo incontro della giornata la Rari Nantes Savona ha avuto la meglio sulla Rari Nantes Salerno con il punteggio di 13 a 7, conquistando il primo posto nel girone. Entrambe le formazioni si sono qualificate per la finale che si giocherà dall’11 al 14 luglio a Genova nella piscina di Albaro.

Afferma l’allenatore Federico Mistrangelo: “Abbiamo faticato nella prima partita, poi nella seconda ci siamo sbloccati. Per noi non era facile perché avevamo due giocatori non in condizione, ma alla fine è andato tutto bene. Ora ci prepareremo per la finale dove troveremo squadre sicuramente forti come il Quinto che gioca in casa ed ha un bel collettivo oppure il Brescia o il Posillipo. Penso, però, che a livello giovanile basta poco per ribaltare i giudizi e gli equilibri”.

Nel secondo incontro in programma la Zero9 di Roma ha battuto la Rari Nantes Florentia per 8 a 6.

La classifica finale del girone vede, quindi, al primo posto la Rari Nantes Savona con 9 punti, al secondo la Rari Nantes Salerno con 6, al terzo la Zero9 con 3, al quarto la Rari Nantes Florentia con 0.

I tabellini delle ultime due partite.

Rari Nantes Savona – Rari Nantes Salerno 13-7

(Parziali: 1-3, 6-2, 3-0, 3-2)

Rari Nantes Savona: Da Rold, Grossi 3, Magliano, Zunino, Boggiano 2, Patchaliev, Ghillino 3, Giovanetti 1, Bertino 1, Ricci, F. Taramasco 1, Caldieri 2, Natali. All. Federico Mistrangelo.

Rari Nantes Salerno: Milione, Barela, Polichetti, Monetti, Orio, Lauria, Longo, Ragosta 2, Carrella 1, Fortunato 3, Russo 1, Malandrino, Taurisano. All. Andrea Scotti Galletta.

Arbitro: Pasquale Rogondino (Bari). Giudice arbitro: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Savona 7 su 10 più 2 rigori realizzati, Salerno 4 su 11 più 1 rigore realizzato. Usciti per limite di falli: Ragosta a 4’04” dalla fine del 4° tempo, Ghillino a 2’57” dalla fine del 4° tempo. A 5’43” dalla fine del 2° tempo è stato ammonito per proteste Mistrangelo. A 7’33” dalla fine del 3° tempo è stato espulso per proteste Carrella. A 52” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste Scotti Galletta.

Zero9 – Rari Nantes Florentia 8-6

(Parziali: 1-0, 1-0, 3-1, 3-5)

Zero9: R. Giannotti, Viglialoro, Serao, De Stasio 2, Graziosi, Martucci, Capezzone 3, Micucci 1, Sordini 2, Paglione, Salvi, Cano, Di Bernardo. All. Stefano Fonti.

Rari Nantes Florentia: Maurizi, Spanò, Bonciani, Chemeri, Taverna 2, Corsi, D’Agnano 2, Carnesecchi 2, Chellini, Calamai, Porcu, Borghigiani, Corti. All. Luca Minetti.

Arbitro: Massimiliano Gorrino (Rapallo). Giudice arbitro: Carlo Salino (Albisola Superiore).

Note. Superiorità numeriche: Zero9 5 su 6, Florentia 3 su 6. Usciti per limite di falli: nessuno.