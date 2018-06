Savona. “Questo è il mio panorama questa mattina!!! Vogliamo fare qualcosa?!?!?!”.

E’ il messaggio inviatoci da una lettrice, Elisabetta. Nelle immagini ritrae la situazione dei cassonetti in via Istria, dove qualcuno ha pensato bene di abbandonare una serie di assi appartenenti, presumibilmente, ad un mobile.

Foto 2 di 2



E quando parla di “panorama”, la lettrice, non esagera: quelle assi infatti sono esattamente davanti alla sua finestra. “Vediamo se lo pubblicate e cosa poi succederà”, è l’appello di Elisabetta.

Difficile però che il suo desiderio di vedere soluzioni a breve venga esaudito: soltanto per, infatti, avevamo pubblicato un’altra fotodenuncia relativa alla zona di piazza Brennero, trasformata in un bivacco con materassi, mobili e cartoni in strada.