Laigueglia. Un’auto elettrica assolutamente ecologica, modello Aixam, capace di poter circolare senza difficoltà nel centro storico. E’ l’ultimo mezzo in dotazione alla polizia municipale di Laigueglia.

La vettura è stata offerta dalla Ideal Service, l’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel borgo cittadino. Un mezzo che ha 80 chilometri di autonomia e che è stato presentato nel corso della due giorni dedicata ai bambini. Oltre all’auto di servizio ecologica la polizia municipale, guidata dal comandante Valentina Ruaro, dispone anche di due autovetture e sette scooter.

I vigili, inoltre, hanno anche il targa system nei tre ingressi cittadini, Capo Mele, colla Micheri e Alassio, uno strumento che consente di verificare in tempo reale se le auto sono assicurate e revisionate. Si tratta di un sistema che viene utilizzato anche per attività di polizia giudiziaria per scoprire auto e moto rubate o impiegate per commettere reati.

Altro servizio interessante è il sistema Easy Park. A Laigueglia si può parcheggiare e pagare la sosta direttamente con una App su qualsiasi tipo di telefono cellulare o tablet. Attualmente in servizio presso il comando della polizia municipale ci sono cinque agenti oltre al comandante al quale si aggiungono i due agenti stagionali. Come sempre, anche per la stagione estiva 2018, sarà assicurato il servizio di “polizia balneare” per arginare il fenomeno del commercio abusivo e per controlli di pubblica sicurezza.